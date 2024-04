BMX GARLATE: BEN 34 RIDER AL VIA A SAN GIOVANNI LUPATOTO

GARLATE – In via Olimpia a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, tutto è pronto per ospitare le gare valide per la terza e quarta prova del Circuito Italiano di Bmx e Cruiser con quasi 500 rider iscritti in entrambe le giornate.

Per la grande gioia degli appassionati di questo sport spettacolare di velocità, sarà la grande occasione di vedere al via tutte le squadre BMX Race del ranking italiano. In questo contesto, la società della BMX Garlate sarà presente con ben 34 piloti, rimarcando che nel calendario agonistico nella due giorni nazionale sulla pista veronese, non si esibiranno gli atleti delle categorie Championship.