BMX GARLATE: BRUTTA CADUTA, NIENTE MONDIALE PER MARCO RADAELLI

GARLATE – I migliori riders della Bmx del mondo sono impegnati a Rock Hill, nella Carolina del Sud, ai Mondiali Uci 2024 per entrare nella storia e per guadagnare punti per un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Purtroppo, alla competizione iridata, è assente il garlatese Marco Radaelli con l’azzurro costretto a rinunciare ai Mondiali, causa una brutta caduta durante la prova sul percorso a Tulsa nelle ultime due prove del circuito della World Cup. Un vero peccato, ma Marco sta recuperando condizione fisica e atletica. L’ex campione del mondo della categoria Juniores, con grande carattere, sta lavorando per rientrare a pieno regime per le prossime gare nazionali.

“Ovviamente un incidente di percorso molto forte, ma quello che conta che il pilota sta recuperando sia a livello fisico e anche psicologico – dice il presidente della Bmx Garlate, tecnico e papà Andrea Radaelli – D’altronde abbiamo puntato molto sulla gara del mondiale, perché oltre all’importanza dell’evento, e Marco era prontissimo per il Mondiale, c’erano in gioco i punti importanti per il discorso Olimpiadi in Francia. Ma è andata così”.

“Un incidente che ha precluso tante situazioni, tanti discorsi e molti progetti. Marco sa che deve riprendere la situazione in mano. Non ci piace guardarci indietro e il ragazzo sta già iniziando il suo percorso per rientrare alle gare, con la speranza di poterlo vedere al via ai prossimi Europei del 1-2 giugno che si terranno in Italia a Verona”.

“Il ragazzo è in America e sta effettuando un percorso di preparazione adeguato, blando, soprattutto non perdere la tonicità muscolare. I feedback che arrivano sono buoni. Non ci voleva tutto questo – conclude Radaelli – ma ripeto, pensiamo al domani con lo stesso entusiasmo e passione di sempre. Non si molla!”.