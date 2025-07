BMX GARLATE: DUE VITTORIE DI CATEGORIA NELLA TAPPA DI PADOVA

PADOVA – Il circuito Italiano BMX si sta avviando alla conclusione e a Padova i rider sono scesi in campo per il penultimo weekend stagionale, con le gare valide per la nona e decima tappa del circuito nazionale. I partecipanti si sono attestati su un numero di circa 400, di cui una trentina provenienti da Bicimania Quota 20 Garlate. Il team lombardo torna a casa con due vittorie di categoria e due tabelle da leader.

Due rider però sono stati sfortunati. L’Esordiente del II anno (14 anni) Lorenzo Mazzoleni è caduto durante la prima manche di sabato, infortunandosi al polso e, nonostante gli sforzi, non è riuscito a proseguire la gara. Ancora peggio è andata al pilota del I anno (13 anni) Marco Balestrazzi, che durante le prove della domenica mattina, si è procurato una microfrattura al polso, dopo che già sabato era caduto in terza manche. In questa categoria ha gareggiato Francesco Caslini.

Nelle gare per Giovanissimi, il duo Motta/Marcon (G2 8 anni) si è dimostrato anche a Padova “solido”, con Ryan Motta che si classifica sesto sabato e settimo domenica, mentre Samuele Marcon giunge settimo, sabato, e la domenica arriva in semifinale. Fra i 9 anni (G3) Mattia Accusato si è visto solo sabato e ha sfiorato l’accesso alla finale. Buona gara quella di sabato per Leonardo Martis (G4 10 anni) giunto ai quarti di finale, meno bene domenica dove si è fermato alle manche, facendo compagnia all’amica Amelia Radaelli.

Nella categoria G5 (11 anni), i migliori a Padova sono stati Mattia Morello e Davide Gatti, entrambi protagonisti in semifinale, con caduta per Mattia (sabato) e rottura della ruota anteriore. Il giorno dopo ha potuto gareggiare grazie alla ruota che gli ha prestato Mattia Accusato, che non correva e ha replicato il risultato ottenuto il giorno prima. Davide ha ottenuto anche lui due semifinali. Pietro Tavola e Diego Casiraghi sono sembrati un po’ sotto tono e hanno disputato le manche di qualifica, al pari di Filip Saganiak. A Riccardo Galeotti (G6 12 anni), reduce da un periodo un po’ opaco, il weekend padovano ha riservato belle soddisfazioni culminate con il terzo gradino del podio nella gara di domenica e il quarto posto in quella di sabato. Logan Brioschi Pistoia è riuscito in entrambe le occasioni ad arrivare primo, ma degli esclusi alle manche.

Dai quattordicenni (Eso II anno) sono arrivate le vittorie di tappa. Protagonista Tommaso Bravi che ha fatto doppietta su un circuito che non ha mai digerito molto. La posizione di leader di categoria è più che meritata e si spera che possa essere finalizzata nell’ultimo weekend a Verona. Matteo Raccagni ha ottenuto un buon sesto posto nella prima giornata. Paradossalmente domenica, in cui sembrava più in forma, ha raccolto meno, fermandosi alla semifinale a causa di una partenza imperfetta.

Tra le Open donne 15+ sono arrivati due incoraggianti ottavi posti per la nostra Elisa Magni. Negli Allievi (15 e 16 anni), il team Garlate piazza tre atleti in finale. Sabato Davide Cattaneo ha ottenuto un ottimo quarto posto, domenica Martino Caslini è stato molto bravo ad artigliare la quinta posizione e Alex Gilardi non è stato da meno con il settimo posto. Il “peggior” risultato per tutti e tre sono state le semifinali, segno di un weekend consistente per tutti. Aronne Tami, di ritorno da un infortunio, ha effettuato un rodaggio nella prima giornata di gara e nella seconda è entrato in pista più grintoso e ha raggiunto i quarti di finale. Presenti alle manche anche Riccardo Cornaggia, Giorgio Valsecchi e Giacomo Zangani. Giovanni Caslini è stato lasciato solo a difendere i colori lecchesi nella categoria Master 17+ e, nonostante l’impegno, si è dovuto accontentare delle manche di qualificazione.

Nella categoria regina Junior-Elite, Marco Radaelli ha difeso la posizione di leader di categoria arrivando secondo sabato e non gareggiando domenica per impegni personali. Con le biciclette da 24″ (Cruiser) ha corso fra gli “allievi” il solito, mitico stakanovista Giorgio Valsecchi, che è ormai uno dei pochissimi, se non l’unico rider a disputare la doppia gara BMX / Cruiser. Nella categoria Cruiser 40 & over, Oscar Tami ha raggiunto complessivamente ottimi risultati passando dal quinto posto di sabato al terzo di domenica.

RedSpo