BMX GARLATE, IL 15ENNE DAVIDE CATTANEO: “DURO LAVORO PER I RISULTATI”

GARLATE – Non solo piloti lecchesi.

La Bmx Garlate, da anni, ha sempre ospitato nella sua pista rider provenienti anche al di fuori della provincia di Lecco. Un punto di ritrovo, di divertimento, di crescita sportiva, quindi, per molti atleti delle province limitrofe.

Non importa la distanza, non importa i sacrifici. L’importante è essere in pista, allenarsi e conquistare risultati importanti.

Tutto questo concetto, che calza a pennello, per presentare Davide Cattaneo, 15 anni, residente a Valbrembo in provincia di Bergamo. È di poche parole ma conosciamolo meglio:

“Studio al Liceo Scientifico Sportivo di Bergamo, pratico la Bmx da più di dieci anni e gareggio nella categoria Allievi”.

Scuola e bmx sullo stesso livello di impegno. Ma cosa significa per Davide la Bmx?

“La Bmx è una forte passione a cui dò tutto me stesso. Posso affermare che è quasi una necessità, Qualcosa di così bello e affascinante, da darmi la forza e la voglia di allenarmi quasi tutti i giorni”.

Il rider orobico è un ragazzo molto determinato.

“In effetti è così e per realizzare i miei sogni ed i miei obiettivi, devo ringraziare in primis i miei genitori, che fanno anche loro tanti sacrifici per gestire la mia passione, e il mio allenatore che mi segue quasi come un padre, non solo dal punto di vista sportivo ma anche quotidiano. E poi mi trovo alla grande in casa Bmx Garlate”.

Stagione 2025. Obiettivi, Davide?

“Per il 2025 mi aspetto grandi cose, perché nel 2024- conclude il rider bergamasco – ho lavorato sodo e spero di riuscire a portare a casa qualche campionato. Ce la metterò tutta. Per me, i miei genitori, la squadra ed i nostri sponsor”.