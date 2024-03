BMX GARLATE: LA FAMIGLIA LADDAGA CON LA VELOCITÀ NEL DNA

GARLATE – La Bmx Garlate è indubbiamente il fiore all’occhiello del movimento bmx non solo in Lombardia ma anche a livello nazionale. Sulla pista di Garlate si allenano circa un centinaio di riders: tra giovani, tra master e anche tra nuclei familiari.

All’interno dei numerosi tesserati del team garlatese del presidente Andrea Radaelli, figurano anche alcune situazioni familiari, davvero curiose, quanto interessanti. Come la famiglia Laddaga, residente a Oggiono. Corre il papà Matteo, dal 2021 in casa garlatese, partecipando alle gare Over 40 nel cruiser (che si è avvicinato a questo mondo vedendo all’opera il figlio maggiore che accompagnava agli allenamenti). Poi ci sono i figli Sebastian, di 9 anni, che frequenta la 4^ elementare presso la Scuola Parentale a Nava, e Liam, 5 anni (apripista) che frequenta l’ultimo anno del progetto Outdoor al Baby Parking di Nibionno.

“Da una parte è una grande fatica seguirli – dice Matteo Laddaga -. Ma dall’altra parte la bellezza di poter stare sempre insieme, divertendoci. La passione è nata grazie a Sebastian, che durante una vacanza in Trentino, andava sempre a girare su una pista di pump track. Al ritorno a casa abbiamo scoperto la pista del Garlate, e da lì, è partito il tutto. Devo ringraziare la Bmx Garlate in toto per la loro disponibilità, ma soprattutto, per le loro capacità, tecniche, agonistiche e umane, nel gestire il tutto”.

“Sebastian non vuole dirmi cosa vuole fare da grande – continua papà Matteo parlando del futuro dei figli -. Dice che è un segreto. Mentre Liam ormai ha deciso: vuole fare il pilota di Formula 1. Personalmente – conclude Matteo – per adesso ci gustiamo questi momenti in famiglia. Come padre sono contento perché sto con i miei figli, fanno una specialità nella quale trovano divertimento, fanno aggregazione, si sfogano, e poi hanno la possibilità anche di incitare il papà quando corre”.

F. S.