BMX GARLATE. LA INERTI SRL RINNOVA IL SUO IMPEGNO E RESTA SPONSOR

GARLATE – Inerti Srl è al fianco della BMX Garlate anche per la stagione 2024. Azienda operante nel ritiro e trattamento rifiuti da cantieri giunta alla terza generazione, rinnova il suo impegno in qualità di partner della società garlatese.

“Supportare questa società è una grande gioia – commenta Massimiliano Colombo, il titolare -. Vedere dei giovani impegnati in uno sport come la BMX e concentrati sulla propria crescita è un grande vantaggio per i nostri giorni. Possiamo contare sull’esempio di Marco Radaelli, un ragazzo unico oltre che un campione del mondo. Un vero esempio per i nostri figli. Inoltre negli anni la vicinanza con questa società ha permesso a me e a mio figlio di creare speciali rapporti di amicizia in un ambiente sereno e positivo. Non è semplice sostenere i costi di uno sport poco conosciuto, pertanto per me è un vero onore poter dare una mano”.

Colombo conosce bene questo sport, lo ha iniziato a praticare negli anni Ottanta a Garlate e più recentemente ha ripreso l’attività con il figlio.

La Inerti Srl nasce nel 1967 a Cesana Brianza, in provincia di Lecco, come ditta individuale di trasporto conto terzi. Negli anni, per rispondere alle esigenze dei suoi numerosi clienti e per rendersi sempre più competitiva sul mercato, l’impresa inizia a diversificare la propria attività commerciale: a partire dal commercio e trasporto di materiali da cava sino ai servizi legati allo stoccaggio dei rifiuti.

Oggi i principali campi di azione dell’azienda comprendono: trasporto conto terzi, trasporto rifiuti, stoccaggio e recupero dei rifiuti da cantieri e demolizioni, servizio di noleggio container, vendita di materiale da cava, commercio di calcestre e materiale riciclato.