BMX GARLATE: LA STAGIONE SI CHIUDE COL TRIONFO DI MARTINO CASLINI AL TROFEO LOMBARDIA

GARLATE – Con la prova pavese di Vigevano (competizione che assegnava un punteggio doppio), entra negli archivi anche la stagione 2024 del circuito Fci del Trofeo Lombardia di Bmx e Cruiser. Tre le gare in programma: quella varesina di Besnate, quella comasca di Olgiate Comasco e l’ultima prova disputata a Vigevano in terra pavese. Una buona stagione per i riders della Bmx Garlate.

I piloti del team garlatese sono i dominatori nella categoria Esordienti (13/14 anni) Cruiser, con i giovani che occupano le prime quattro posizioni. Vittoria di Martino Caslini, argento per Davide Cattaneo, e bronzo per Giorgio Valsecchi. Quarto chiude Alex Gilardi. Lo stesso Caslini trionfa anche nel circuito Bmx, regalandosi una splendida doppietta personale. Quinto è Riccardo Cornaggia, settimo Carlo Colombo; poi 12^ Giacomo Zangani, 13^ Simone Bonacina, 14^ Alessandro Castelnuovo. Ottimo terzo posto conquistato da Matteo Bravi nella difficile categoria riservata agli Juniores (17/18 anni), e da Marco Radaelli tra gli Under 23.

Da segnalare anche l’argento conquistato da Elisa Magni tra le Open +15 anni. Sale sul podio Massimiliano Colombo. Il rider conquista la medaglia di bronzo tra i Cruiser Over 40. Ci sono poi: 14^ Marco Tavola, 16^ Matteo Laddaga. Negli Esordienti I anno (13 anni) Bmx, Matteo Raccagni è quarto, con Tommaso Bravi giunto sesto; 11^ Lorenzo Mazzoleni, 12^ Giacomo Festa, 21^ Gabriele Borelli. Negli Allievi (15/16 anni) Davide Cattaneo termina la stagione nel Lombardia conquistando il settimo posto; 13^ Daniele Biffi, 17^ Giorgio Valsecchi, 18^ Alex Gilardi, 24^ Enea Casati. Nei Master 17+ Leonardo Scarpa e Giovanni Caslini terminano rispettivamente al sesto e settimo posto.

Nei G1 (7 anni) quarto posto di Ryan Motta, con Paolo Dell’Aquila e Mattia Accusato che chiudono il circuito rispettivamente al quinto e sesto posto tra i G2 (8 anni). Quinta piazza conquistata anche da parte di Leonardo Martis tra i G3 (9 anni), con Amelia Radaelli decima assoluta e seconda tra le riders al via; 14^ Raul Fumagalli, 15^ Samuel Testa. Nei G4 (10 anni) Pietro Tavola sfiora il podio, chiudendo al quarto posto, precedendo in classifica il compagno di squadra Davide Gatti; 9^ Achille Sancassani, 10^ Mattia Morello, 13^ Filip Saganiak, 15^ Sebastiana Laddaga, 18^ Gabriele Cattaneo, 19^ Diego Casiraghi, 20^ Alessio Colombo.

Nella classifica dei G5 (11 anni) Logan Brioschi Pistoia centra la top ten, chiudendo il circuito all’ottavo posto; 19^ Gabriele Gamba, 22^ Edoardo Panza. Nei dieci anche Marco Balestrazzi e Alessandro Maria Brini, rispettivamente sesto e decimo tra i G6 (12 anni); 12^ Francesco Caslini. Il team chiude secondo dietro a Olgiate Comasco.