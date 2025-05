BMX GARLATE, MARCO RADAELLI CONVOCATO IN NAZIONALE

GARLATE – Ancora una volta, BMX Garlate scrive il suo nome tra le eccellenze del panorama ciclistico europeo. Il talento, la dedizione e lo spirito di squadra portano in alto i nostri colori, con Marco Radaelli convocato in Nazionale per disputare la quinta e sesta prova del circuito della Coppa Europa BMX Race a Lempdes, in Francia. Indosserà l’azzurro con orgoglio, ma nel cuore avrà sempre il verde e blu della sua società d’origine. Un’altra convocazione significativa è quella di Tommaso Bravi, chiamato con la selezione Lombarda.

Insieme a loro, pronti a scendere in pista anche Alex Girardi e Martino Caslini, due giovani cresciuti tra le rampe di casa nostra e ora protagonisti sulle scene internazionali. Quattro nomi, un’unica grande famiglia: BMX Garlate.

“Queste convocazioni sono il frutto di anni di lavoro, passione e sacrifici – il commento della società -. È il segno che la BMX Garlate non si ferma mai, che il talento si coltiva con amore, e che anche da una piccola realtà può nascere qualcosa di grande, per dimostrare che con grinta e determinazione, ogni traguardo è possibile. Forza Marco, forza Tommaso, forza Alex, forza Martino: portate con orgoglio il nostro nome in Europa. Garlate è con voi!”.