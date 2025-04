BMX GARLATE PROTAGONISTA ALLA EUROPEAN CUP DI VERONA

VERONA – La European Cup di bmx, come da tradizione ormai pluriennale, ha aperto i battenti nel fine settimana a Verona con quasi 1200 partecipanti in entrambe le giornate di gara. La pioggia di sabato non ha fermato i rider, che hanno affollato la Bmx Arena dando spettacolo in pista.

Il team lecchese del Bicimania Quota 20 Garlate ha contribuito all’evento con un discreto numero di rider gareggiando in parecchie categorie.

Anche a Verona si è distinto principalmente Riccardo Galeotti (in copertina), categoria Boys 12. Il ragazzo bergamasco è arrivato da poco a Garlate, ma vuole lasciare il segno e ha conquistato due prestigiose finali chiuse al settimo posto.

Nella categoria Championship, la Bmx Garlate ha schierato diversi atleti: uno su tutti Marco Radaelli. Tecnicamente Marco sarebbe ancora un Under 23, ma ha deciso di anticipare il salto fra gli Elite e confrontarsi con i più forti d’Europa. Sabato il nostro capitano ha accarezzato l’obiettivo della finale chiudendo la semifinale al quinto posto. Domenica sfortunatamente la gara è finita in anticipo ai quarti di finale.

Nella categoria Championship Boys 15/16 anni (ben 131 iscritti) il team ha portato a Verona Giacomo Zangani, Davide Cattaneo, Martino Caslini, Alex Gilardi e Aronne Tami. Zangani ha corso nelle manche di qualificazione e ha portato a casa tanta esperienza; Cattaneo sabato è stato decisamente sul pezzo, riuscendo a qualificarsi per gli ottavi di finale, mentre domenica una caduta fortuita lo ha privato della possibilità di arrivarci. Per Caslini, al suo primo anno nella categoria, la competizione si è fermata ai sedicesimi di finale, così come per Gilardi. Per Aronne Tami la disputa delle manche, con il rider che domenica ha rimediato un infortunio al polso per una scivolata causata da un avversario.

Fra i Challenge, ovvero i rider più giovani, oltre a celebrare le due finali di Galeotti, i quarti di finale conquistati da Tommaso Bravi, categoria Boys 14. Nella stessa categoria, Lorenzo Mazzoleni e Matteo Raccagni hanno disputato gli ottavi di finale, gareggiando rispettivamente di sabato e di domenica. Molto bene Ryan Motta, che domenica ha raggiunto le semifinali. Considerando la sua età (Boys 8 anni), ed il fatto che fosse la sua prima gara internazionale, per il rider è stata una bella esperienza.

Un plauso ai piloti che sono venuti a Verona consapevoli che il livello competitivo era elevatissimo, ma tutti hanno dato il massimo. Il discorso tocca da vicino anche quei piloti, come Alessandro Brini, Logan Brioschi, Pietro Tavola, Mattia Morello, Gabriele Cattaneo, Diego Casiraghi, Achille Sancassani, Filip Saganiak, Leonardo Martis e Amelia Radaelli, che hanno disputato le manches di qualificazione. Prossimo appuntamento europeo con un altro grande classico: a Pasqua si correrà a Zolder, in Belgio.