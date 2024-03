BMX GARLATE, RICCARDO BONANOMI: “PUNTO ALLE GARE IN ITALIA”

GARLATE – Per questa stagione 2024, i gemelli Riccardo e Andrea Bonanomi, cresciuti a Monte Marenzo e da due anni trasferitesi a Reggio Emilia (per seguire papà Gianluca responsabile marketing Merida, che fa parte del direttivo della Bmx Garlate), correranno con i colori del team garlatese, dove sono cresciuti ciclisticamente parlando. Saranno impegnati prevalentemente in quelle che sono le specialità down-hill (discesa) ed enduro.

Abbiamo sentito Riccardo, nato il 20 novembre 2005 in quel di Ponte San Pietro (Bg).”Ho iniziato questa passione grazie a mio papà – racconta Riccardo -. Due anni fa ho avuto un brutto infortunio alla mano, dove sono stato costretto a fermarmi per tutta la stagione. Sono rientrato alle gare nel 2023, ma non è stato facile. Mi sono concentrato soprattutto sul campionato Italiano Dh, e su qualche prove di Coppa del Mondo”.

Dove ti alleni, considerato dove abiti? “Mi alleno con il fratello sui sentieri vicino a casa. Per quanto concerne gli allenamenti in palestra, seguo con attenzione le coordinate che arrivano dal nostro tecnico Andrea Radaelli. Negli anni passati non seguivo molto questo tipo di allenamento. Poi ovviamente abbino il tutto uscendo con bici da strada e mountain bike”.

Come imposterai questa stagione 2024? “Parteciperò al circuito nazionale e quello continentale. So che sarà molto duro, perché da quest’anno entro a far parte della categoria élite. Il mio obbiettivo? Riprendere quella fiducia mentale sulla bici che ho un po’ perso dopo il mio infortunio. È un cammino difficile, ma ho a fianco un team esperto e preparato. Punto molto alle gare in Italia – conclude Riccardo – e sono contento di rientrare nella splendida famiglia della Bmx Garlate”.