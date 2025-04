BMX GARLATE: A VIGEVANO TRIONFA ANCHE IL 56ENNE COLOMBO

VIGEVANO (PV) – Il Trofeo Lombardia BMX ha aperto i battenti a Vigevano con un consistente numero di rider che ha partecipato all’evento. Bicimania Garlate ne ha portati ben quarantacinque alla competizione regionale. Il team lecchese è stato presente in tutte le categorie, anche con gli apripista Martin Motta, Alice Giussani e Giulio Tavola.

Come sempre le vittorie di categoria e le finali sono fioccate abbondanti (almeno un rider lecchese in ogni categoria). Spicca però, su tutte, l’affermazione di Massimiliano Colombo, cruiser Over 40, che dall’alto dei suoi 56 anni ha messo in riga concorrenti molto più giovani.

Gli altri leader di classifica, quindi vincitori a Vigevano, sono Tommaso Bravi (Esordiente II anno), Marco Radaelli (elite) e Martino Caslini (Cruiser Allievi). Medaglia d’argento per due garlatesi con Ryan Motta, categoria G2 (8 anni) che conquista il secondo posto. Un ottimo risultato tenuto conto anche del fatto che dopo la caduta nella prima manche la competizione sembrava essere ormai compromessa. Secondo anche Giorgio Valsecchi (Cruiser Allievi).

Sul terzo gradino del podio si collocano diversi corridori della Bicimania. Dal G5 (11 anni) Davide Gatti, rider che ha raddrizzato una gara che all’inizio sembrava compromessa da una caduta. Al G6 (12 anni) Riccardo Galeotti, altro rider caduto alle manche, bravo nell’esprimere un grande carattere. Sul terzo gradino del podio anche l’Esordiente del II anno (14 anni) Matteo Raccagni, partito come un fulmine in finale sorprendendo il compagno Tommaso Bravi. In prima curva ha subito il ritorno di Tommaso e ha dovuto leggermente frenare, lasciando spazio al rider di un’altra squadra nella lotta per il secondo posto.

Nelle finali A di categoria tanti altri lecchesi. Nei G1 (7 anni) sesto posto di Samuele Sancassani e ottavo di Liam Laddaga. Nei G2 (8 anni) ottavo Samuele Marcon. Sfiora il podio, nei G3 ( 9 anni) Mattia Accusato, giunto quarto, penalizzato da una brutta caduta in prima manche. Nei G4 (10 anni) Leonardo Martis è settimo, precedendo Amelia Radaelli. Nei G5 (11 anni) Gabriele Cattaneo ha corso finalmente con voglia e ha centrato un bel quinto posto. Settimo e ottavo Mattia Morello e Pietro Tavola. Nei G6 (12 anni), oltre al podio di Galeotti, sesto posto di Logan Brioschi Pistoia.

Tra i cruiser over 40 Oscar Tami (rientrato alle gare) e Marco Tavola chiudono al quarto e quinto posto. Settima piazza occupata da Marco Balestrazzi fra gli Esordienti I anno (13 anni), e in fascia II (14 anni) quarto posto di Lorenzo Mazzoleni.

Negli Allievi (15/16 anni) Davide Cattaneo è arrivato quarto: sesto Martino Caslini davanti ad Alex Gilardi. Centrano le finali anche i Master 17 con Leonardo Scarpa sesto, Daniele Biffi settimo e Giovanni Caslini ottavo. Da rimarcare le prove dei Giovanissimi Paolo dell’Aquila, Raul Fumagalli, Achille Sancassani e Filip Saganiak. E un plauso ai rider che hanno disputato le manche: Matteo Laddaga, Diego Casiraghi, Sebastian Laddaga, Edoardo Panza, Alessandro Brini, Francesco Caslini, Giacomo Festa, Giacomo Zangani (uscito in semifinale), Riccardo Cornaggia, Carlo Colombo, Giorgio Valsecchi (doppia gara per lui), Simone Bonacina, Elisa Magni ed Enea Casati.

RedSpo