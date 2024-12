“BOAT AND BREAKFAST” IRREGOLARE, MULTA A TITOLARE D’UNA BARCA A COLICO

COLICO – I militari della Guardia di Finanza, “svolgendo attività di polizia economico-finanziaria in ambito lacuale”, hanno individuato un’imbarcazione da diporto ormeggiata al porto di Colico, che svolgeva attività di “Boat and Breakfast” in modo irregolare.

“All’esito dei sopralluoghi effettuati e dei successivi accertamenti eseguiti – si legge in una nota della GdF -, i militari dalla Stazione Navale Lago di Como hanno rilevato che l’unità da diporto veniva utilizzata come struttura ricettiva, servendosi anche, in maniera irregolare, di una piattaforma internet per…

TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS: