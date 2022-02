BARZIO – Chiusi oggi, lunedì 7 febbraio, la cabinovia e gli impianti di risalita dei Piani di Bobbio. Il comprensorio sciistico di Barzio e Valtorta si ferma dunque un’altra giornata, come già avvenuto la scorsa settimana, per precauzione considerando l’allerta meteo della protezione civile per vento forte, annunciando raffiche fino a 110 km/h.

Le previsioni meteorologiche sono ottimistiche per domani, martedì 8, e i Piani di Bobbio riapriranno in sicurezza a tutti gli appassionati.

RedBar