BOBBIO, L’OASI DEI FAMOSI: ANCHE VILLENEUVE SULLA NEVE VALSASSINESE

BARZIO – Stagione invernale all’insegna dei volti noti ai Piani di Bobbio: l’ultimo in ordine cronologico è l’ex campione automobilistico Jacques Villeneuve, che ha scelto la località sciistica valsassinese per una giornata bianca in famiglia. E se negli ultimi casi si parlava di influencer, questa volta il titolo di VIP calza a pennello.

Il pilota canadese, naturalizzato italiano nel 2024, da tempo è residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Le immagini della gita invernale, che lo ritraggono nei panni di un maestro di sci per il figlio Gilles…