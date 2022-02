BARZIO – Una seggiovia sostituirà presto lo ski-lift Ongania ai Piani di Bobbio e lo zucco Orscellera non resterà più isolato mentre ai suoi piedi la neve artificiale attirerà migliaia di sciatori. Il progetto di Itb per il prossimo inverno è ormai in fase avanzata e dopo l’ok della giunta comunale l’argomento arriverà, martedì primo marzo, nella sala del Consiglio. Per l’estate invece sorgerà un parco ludico con chiosco per il ristoro.

