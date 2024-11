BARZIO – Il meteo non ha favorito la preparazione delle piste da sci ai Piani di Bobbio dunque nessuna apertura anticipata al 29 di novembre. Il taglio del nastro rispetterà invece la tradizione con il via alla stagione sciistica venerdì 6 dicembre, in corrispondenza del weekend dell’Immacolata.

Lo conferma ITB – Imprese turistiche barziesi, mentre la macchina dell’innevamento programmato avanza a pieno regime per garantire fin da subito la possibilità di sciare nel comprensorio valsassinese.