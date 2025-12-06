BOBBIO & VALTORTA PRONTI AL PRIMO WEEKEND SULLA NEVE DOPO L’APERTURA

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Con l’avvio ufficiale della stagione invernale 2025?26, i Piani di Bobbio e Valtorta si preparano ad accogliere sciatori, famiglie e appassionati per un weekend indimenticabile in occasione di Sant’Ambrogio.

Grazie alla posizione strategica fra Valsassina e la Val Brembana, il comprensorio è la stazione sciistica più vicina a Milano e alle principali città della pianura lombarda. Un unico comprensorio che offre piste per principianti ed esperti, servizi completi, scuola sci e noleggio attrezzatura…

