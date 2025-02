LECCO – Il bollettino neve e valanghe per sabato 15 e domenica 16 febbraio, realizzato dal Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, predica prudenza in montagna per via delle condizioni della neve.

Le continue deboli nevicate verificatesi nel corso della settimana hanno incrementato gli spessori del manto nevoso su tutti i settori lombardi…