LECCO – Tramite la Lecco Film Commission una troupe di indiani provenienti dalla zona di Chennai sta girando in questi giorni fra Lecco, Mandello del Lario, Varenna e nell’erbese.

A portare registi e maestranze indiane nel nostro territorio è ancora Ali Sajjad, producer executive che già prima del Covid aveva portato film e video clip con le nostre bellezze territoriali a fare da sfondo alle varie produzioni. Da “Zoom”, ambientato in diverse zone d’Italia e con i protagonisti ripresi con drone sulla cima del campanile del capoluogo, a “Made in India”, un videoclip con un cantante famoso nel subcontinente indiano che ha raccolto milioni di visualizzazioni.

“Questa volta – racconta lo stesso Ali Sajjad – la storia vede protagonista un ragazzo indiano che studia fashion in Italia ed apre una casa di moda. Durante uno shooting fra Lecco, Varenna e Bellano si innamora di una modella. I due si sposano ed hanno un figlio. Poi la storia d’amore si interrompe, ma sarà proprio grazie al figlio che i due ritorneranno a formare una famiglia”. Il regista della pellicola è Krishna Lal, autore molto affermato in India; direttore della fotografia Yakup Alhol; il produttore è Sharoz Ali Khan e il titolo è Vibe Teri Meri.

Del cast tecnico fanno parte anche Francesco Pace, produttore esecutivo, e il lecchese Kasra Asgari di origini iraniane, come aiuto regista. Anche il giovane Luca Perego, attore di Lecco, ha un piccolo ruolo.

Paolo Cagnotto per la Lecco Film Commission è soddisfatto del lavoro effettuato in una settimana e ringrazia i Comuni di Lecco, Mandello, Varenna e Bellano per la consueta collaborazione.