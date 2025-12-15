BOLOGNA F.C. VS CALCIO LECCO 1912, GIORNATA INTENSA PER LE GIOVANILI

BOLOGNA – Una nuova occasione per le squadre dell’Attività di Base del settore giovanile della Calcio Lecco 1912 di confrontarsi con un’altra importante realtà calcistica nazionale, dopo aver affrontato le squadre della Juventus F.C. nel mese di ottobre. Le squadre dall’U13 all’U8 hanno affrontato i pari età del Bologna F.C. in una serie di test match che hanno unito tecnica, emozione e valori sportivi.

Dal confronto degli Under 13, capaci di una prestazione immensa contro un avversario forte, fino ai più piccoli dell’Under 8, che hanno regalato emozioni pure e sorrisi indimenticabili, ogni categoria ha lasciato il segno e hanno tenuto testa alla pari alle compagini emiliane.

Questa giornata non è stata solo un insieme di partite, ma un vero e proprio momento di formazione e crescita personale e di squadra.

È una delle tante trasferte che tutti gli anni viene organizzata mensilmente per i giovani atleti blucelesti.

In primavera sono già programmate ulteriori trasferte di alto livello che vedranno i ragazzi confrontarsi con realtà consolidate di livello nazionale.