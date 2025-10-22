BONUS AUTO ELETTRICHE, UNCEM: “PAESE TAGLIATO IN DUE, LA MONTAGNA FUORI”

LECCO – “C’è un Paese a metà nell’accesso ai bonus oggi per l’acquisto di veicoli elettrici. Tutta la montagna fuori, intere province fuori, come Cuneo e il VCO. Lo si evince dall’elenco dei Comuni FUA, compresi nelle aree urbane funzionali”. Sono le parole di Marco Bussone, presidente Uncem.

“È un problema non per la montagna, ma per tutta l’Italia – continua Bussone -. Il criterio scelto non tiene conto che chi si sposta da un Comune di un area urbana, non usa l’auto. Mentre la usa chi arriva da Comuni più lontani. Cambiare il parco veicoli, per affrontare la crisi climatica, è fondamentale per il nostro Paese. Ma così no”.

“I criteri premiano solo alcuni. Vanno solo alle zone urbane e territori limitrofi. Milioni di persone tagliate fuori dalla corsa al bonus, sempre sia un buon modello di incentivo, che parte oggi alle 12“, aggiunge Bussone, che poi ha parlato della classificazione dei Comuni montani.

“Mentre infuriano le polemiche sulla revisione dei criteri dei Comuni montani, verso un nuovo elenco, come avevamo previsto fin dall’inizio dell’iter della nuova legge montagna e come successo anche nel 2007 con la contrarietà netta di Uncem, crediamo che scegliere l’elenco storico dei ‘Comuni totalmente montani’ sia una cosa buona – dice Bussone -. Non esclude l’Appennino, include e rende efficace la classificazione che nasce nel 1952 ed è stata poi aggiornata dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021. Così, con l’elenco dei totalmente montani, si preservano Alpi e Appennini con serietà e senso di comunione”.