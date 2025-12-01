BOOM DI PRESENZE PER L’OPEN DAY DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ”

LECCO – Si è svolto con grande successo l’Open Day della scuola primaria “A. Diaz”, un appuntamento divenuto ormai un punto di riferimento per le famiglie del territorio che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa e l’ambiente educativo del plesso di San Giovanni. L’iniziativa, curata con attenzione dalle insegnanti e dal personale scolastico, ha registrato un’affluenza superiore alle aspettative, coinvolgendo genitori, bambini e numerosi interessati provenienti anche dai paesi limitrofi.

Durante la mattinata, i visitatori hanno avuto la possibilità di partecipare a laboratori didattici, osservare materiali e progetti realizzati dagli alunni e visitare gli spazi della scuola — dalle aule ai laboratori, fino agli ambienti dedicati alle attività creative e motorie. Le insegnanti hanno illustrato metodologie, percorsi educativi e proposte progettuali pensate per accompagnare i bambini in un cammino di crescita armonioso e stimolante.

Particolare apprezzamento è stato espresso per il clima accogliente e familiare che si è respirato fin dal primo momento: un’atmosfera resa possibile grazie al lavoro di squadra di tutto il personale e al supporto dei genitori che, con spirito di collaborazione, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. I docenti desiderano rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti: a chi è venuto a conoscere la scuola, mostrando interesse e partecipazione, e a chi ha collaborato attivamente prima e durante l’Open Day.

I docenti ricordano che le porte restano sempre aperte per chi desidera fissare un incontro individuale, approfondire l’offerta formativa o porre domande specifiche. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la Referente di plesso, Elena Panzeri, all’indirizzo e-mail panzeri.elena@icsdonticozzi.edu.it

L’Open Day conferma ancora una volta la vocazione della scuola Armando Diaz a essere un luogo di dialogo, crescita e comunità, dove ogni bambino è accompagnato nel proprio percorso con cura, professionalità e passione educativa.