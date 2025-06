“BOOOKS. ESTATE 2025”: AL VIA LA NUOVA SFIDA DI LETTURA

LECCO – Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese, con le 68 biblioteche associate, annuncia il lancio di ‘Boooks. Estate 2025’, una nuova e coinvolgente sfida di lettura estiva. L’iniziativa riprende il fortunato format della precedente edizione, che ha riscosso un grande successo tra gli utenti, e si svolgerà tra il 21 giugno e il 21 settembre.

La sfida è aperta ai lettori dai 15 anni in su e invita a intraprendere un vero e proprio viaggio letterario in 15 regioni italiane. I partecipanti avranno infatti a disposizione un’ampia e versatile scelta di letture legate alle regioni, dal libro di un autore nato nella regione alla biografia di un personaggio famoso originario di quella zona, dalla storia di viaggio ambientata in una specifica regione al libro di divulgazione storica che narri un fatto accaduto o che ne approfondisca la cultura locale.