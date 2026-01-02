BORMIO: UN RAGAZZO LECCHESE CREA IL PANICO CON UN ESTINTORE

BORMIO (SO) – Un gesto sconsiderato ha trasformato i festeggiamenti di Capodanno in un momento di caos al Joyce di Bormio, il disco pub annesso all’Hotel Baita dei Pini in via Peccedi, ex sede del leggendario King’s.

Intorno alle 3 di notte, un ragazzo lecchese, residente in un comune vicino al capoluogo e da poco maggiorenne, ha svuotato un estintore nel locale affollato da circa 200 giovani. La polvere bianca ha provocato irritazione agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, seminando il panico: i presenti sono fuggiti convinti si trattasse di spray al peperoncino.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno evacuato tutti in sicurezza. Nessun ferito grave né ricoveri, ma il giovane ha confessato l’accaduto. Senza escludere l’influenza di alcol o droghe, è stato segnalato alla Procura di Sondrio. Un episodio che richiama la tragedia avvenuta a Crans Montana nelle stesse ore, sottolineando i rischi di gesti irresponsabili.