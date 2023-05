LECCO – Chiara Saligari, studentessa al terzo anno di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio, si è aggiudicata il premio della Borsa di Studio ‘Vittorio Proserpio’, rivolta a studenti meritevoli iscritti al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e Ingegneria della Produzione Industriale presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

La borsa di studio in memoria di Vittorio Proserpio, scomparso improvvisamente nel maggio 2015 e molto caro alla città di Lecco, è stata istituita grazie al contributo di Enrica Crippa, moglie del noto dirigente, e di Lario Reti Holding S.p.A., di cui Proserpio è stato il primo presidente. “Ringrazio la signora Crippa e Lario Reti Holding per questo riconoscimento, che è per me grande motivo di orgoglio e un forte stimolo per la prosecuzione del percorso universitario”, ha commentato Chiara Saligari.

“Siamo lieti di poter annunciare anche quest’anno il vincitore della borsa di studio intitolata all’ingegner Vittorio Proserpio – dichiara Manuela Grecchi, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco – Ringrazio i sostenitori dell’iniziativa che danno questa importante opportunità ai nostri studenti. In un momento in cui il tema della bassa presenza femminile nel mondo delle materie STEM è sotto i riflettori, sono davvero felice di vedere sul gradino alto del podio una ragazza. Una dimostrazione concreta che le ragazze possono intraprendere percorsi formativi tecnico-scientifici e che lo possono fare raggiungendo risultati importanti”.

“Vittorio – commenta Enrica Crippa – credeva molto nei giovani, credeva nell’impegno, nella determinazione, nella volontà. Auguro alla vincitrice di avere tutta la determinazione che ha avuto Vittorio nello studio, nel lavoro e nell’impegno sociale”. “Questa borsa di studio è un segno di riconoscimento della passione e della professionalità di Vittorio Proserpio, doti che gli hanno consentito di portare Lario Reti Holding ad essere un punto di riferimento e di efficienza per la Provincia – aggiunge Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding S.p.A. – Siamo orgogliosi di continuare a contribuire allo sviluppo della formazione, della professionalità, dell’innovazione e del prestigio del Polo territoriale di Lecco, temi che furono sempre cari al compianto ingegnere Proserpio”.