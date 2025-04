BORSA DI STUDIO PROSERPIO: VINCE ANCORA RICCARDO MAZZOLENI

LECCO – Si è svolta ieri, mercoledì 16 aprile, nella Sala Proserpio di Lario Reti Holding, la cerimonia di premiazione della sesta edizione della Borsa di Studio ‘Vittorio Proserpio’. Questo prestigioso riconoscimento è stato istituito in memoria dell’ingegnere Vittorio Proserpio, scomparso nel 2015 e primo presidente di Lario Reti Holding.

Il tutto grazie alla volontà della moglie Enrica Crippa e al supporto di Lario Reti Holding S.p.A . La borsa di studio ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere la formazione accademica di eccellenza. È destinata a studenti meritevoli iscritti ai corsi di laurea triennale in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e Ingegneria della Produzione Industriale, al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Riccardo Mazzoleni, studente al terzo anno del corso di Ingegneria della Produzione Industriale, è stato premiato per il secondo anno consecutivo. Il vincitore ha così commentato il suo successo: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Lario Reti Holding e alla signora Enrica Crippa per questa opportunità. Ricevere la borsa di studio per il secondo anno consecutivo rappresenta per me non solo un grande onore, ma anche un’importante conferma che rafforza la mia motivazione. È un privilegio poter contribuire al ricordo di Vittorio Proserpio, che considero una fonte di ispirazione continua nel mio percorso universitario”.

Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding S.p.A., ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, che fin dalla sua creazione ha mirato a stimolare la formazione di eccellenza accademica e assume ancora più significato nel 10° anniversario dalla scomparsa di Proserpio. “Questa borsa di studio è un segno di riconoscimento della passione e della professionalità di Vittorio Proserpio, doti che hanno fatto di Lario Reti Holding un punto di riferimento e di efficienza non solo della nostra provincia – le parole di Cavallier – Contribuire allo sviluppo della formazione, della professionalità e dell’innovazione sono stati temi sempre cari al compianto Proserpio e ci hanno spinti a istituire un secondo riconoscimento, dedicato al sostegno allo studio per i figli di dipendenti che si sono distinti grazie ai traguardi raggiunti nello studio”.

“Studiare al Politecnico di Milano è una sfida che richiede grande impegno e dedizione – ha aggiunto Manuela Grecchi, prorettore del Polo Territoriale di Lecco – Mi congratulo sinceramente con Riccardo per aver dimostrato, anche quest’anno, un eccellente livello di merito. Questo risultato è una testimonianza del suo costante impegno e della qualità del suo percorso accademico. La borsa di studio ‘Vittorio Proserpio’ rappresenta un impegno concreto che Lario Reti Holding porta avanti con passione, a conferma del forte legame con il territorio e con il mondo accademico, nonché del sostegno alla formazione di giovani ingegneri destinati a fare la differenza nel futuro”.