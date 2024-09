‘TALENTI PER L’E-LEARNING’, CANDIDATURE APERTE PER LA BORSA DI STUDIO

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha annunciato l’apertura delle candidature a livello nazionale per la borsa di studio “Talenti per l’e-Learning”, che giunge alla terza edizione e premia con 2.000 euro gli studenti che dimostrino il proprio interesse accademico per l’e-learning.

AteneiOnline, il servizio di orientamento universitario, annuncia il lancio della terza edizione di Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica, borsa di studio dedicata all’e-learning.

La borsa di studio, del valore di 2.000 euro, mira ad incoraggiare il miglioramento e l’evoluzione della formazione a distanza in ogni sua forma e si rivolge a studenti e studentesse meritevoli che abbiano dimostrato un forte interesse accademico per tematiche legate all’e-learning e alle implicazioni tecnologiche, formative, sociali, economiche, legislative o etiche di questo approccio didattico.

La partecipazione alla borsa di studio è aperta a tutti gli studenti e studentesse regolarmente iscritti a un ateneo universitario, indipendentemente che la facoltà di appartenenza sia di tipo tecnico-scientifico, giuridico, economico o umanistico.

Data ultima per inviare la propria candidatura è il 16 settembre e il vincitore sarà annunciato entro l’11 ottobre.

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile all’indirizzo https://www.ateneionline.it/talenti-elearning-2024/‬.