BORSE DI STUDIO ANCE: PREMIATI TRE STUDENTI DI INGEGNERIA

LECCO – Lunedì 15 settembre, si è svolta nell’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, la cerimonia ufficiale di assegnazione delle borse di studio ANCE per l’anno accademico 2024-2025, promosse dall’associazione UniverLecco. Si tratta della prima edizione di questa iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere il percorso accademico di studenti particolarmente meritevoli iscritti al quarto anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.

Dopo una selezione articolata in più fasi, che ha visto la partecipazione di 11 candidati in possesso dei requisiti richiesti, la commissione ha valutato con attenzione carriera accademica, curriculum vitae e portfolio presentati. I vincitori delle tre borse di studio, ciascuna del valore di 5.000 euro, sono: Giulia Montalto Monella, Chiara Mugnaini e Pietro Maesani, che si sono distinti per l’eccellenza del loro percorso accademico e per l’originalità e la qualità dei progetti presentati.

“Queste borse di studio rappresentano un segnale concreto di fiducia nei confronti dei nostri studenti e del loro talento – afferma Manuela Grecchi, prorettrice del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano –. Sostenere il merito significa investire nel futuro dell’ingegneria e dell’architettura, ma anche nel progresso del nostro territorio”.

“Siamo particolarmente felici di aver potuto contribuire, come Associazione, a questo evento attraverso il quale, per la prima volta, si intende offrire un riconoscimento concreto al percorso di studi di 3 allievi iscritti al quarto anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura che si sono distinti per l’impegno e i risultati conseguiti – dichiara Luca Fabi, presidente di ANCE Lecco Sondrio –. ANCE Lecco Sondrio, che fin dalla sua costituzione sostiene l’esperienza del Polo lecchese del Politecnico di Milano, crede nell’importanza della formazione dei giovani per far fronte alle sempre più impegnative sfide che il mercato pone al nostro sistema e, al tempo stesso, ritiene che il merito vada incentivato in ogni contesto, sia esso universitario che lavorativo, perché abbiamo bisogno di risorse umane preparate e motivate, che trovino nelle nostre imprese una possibilità di realizzazione personale e professionale”.

Vico Valassi, presidente di UniveLecco, dichiara: “Con la consegna delle borse di studio di oggi, Univerlecco, grazie alla quota associativa di ANCE Lecco Sondrio, rinnova il supporto e la vicinanza agli studenti nell’accrescere la propria formazione accademica. È motivo di orgoglio poter contribuire all’accrescimento di studenti meritevoli e oggi il Sistema Lecco sono lieto possa consolidare il legame tra il mondo dell’associazionismo e la realtà del Campus di Lecco del Politecnico di Milano”.