BORSE DI STUDIO: LA PICCO LECCO PREMIA L’ECCELLENZA SCOLASTICA E SPORTIVA

LECCO – Orocash Picco Lecco ha consegnato le borse di studio alle atlete del giovanile. Un premio annuale, quello attribuito alle giovani promesse, che riconosce il talento e l’impegno delle atlete U16 e U18, in un momento che va oltre la passione per il volley. Le atlete sono state premiate da una commissione esterna composta da Elena Castagna, Antonio Rossi, Michele Tavola in collaborazione con lo staff Picco Lecco – sulla base del loro andamento scolastico e della performance sportiva, incluso il comportamento in palestra e in partita.

Le atlete premiate:

Under 16

Arianna Viganò

Noemi Monti

Sofia Pellecchia

Gilda Colombo

Under 18

Cecilia Panzeri

Lisa Onofri

Gaia Invernizzi

L’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri durante le premiazioni ha ringraziato il presidente Dario Righetti, rappresentante i suoi collaboratori che hanno curato la lodevole iniziativa e anche gli sponsor, che con il loro sostegno rendono possibili queste iniziative fondamentali per la crescita e la formazione delle nostre nuove generazioni.

Una menzione speciale per Sofia Cavenaghi e Carola Casari che, in quanto già vincitrici degli anni passati, non hanno potuto ricevere il riconoscimento, ma che sono state comunque premiate per il loro impegno con gentile omaggio del main sponsor Orocash.