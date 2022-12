LECCO – Il Comune di Lecco ha assegnato quattro borse di studio agli studenti che, lo scorso anno accademico, si sono distinti conseguendo la votazione di 10 e lode agli esami della scuola secondaria di I grado. Sono Elena Cattaneo, Alice Gritti e Filippo Crippa, diplomatisi all’Istituto comprensivo 1, e Federico Toneatti dell’Istituto Comprensivo 3.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì in sala consiliare alla presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, e dell’assessore all’Educazione Emanuele Torri. Sono intervenuti anche tutti i docenti che hanno curato il percorso di studi degli assegnatari delle borse di studio.

“Vorrei esprimere le mie più sentite congratulazioni a Elena, Filippo, Alice e Federico: nonostante il loro percorso sia stato contraddistinto dai duri mesi della pandemia, con una didattica spesso caratterizzata da interruzioni dalle preoccupazioni legate a questo brutto virus, sono riusciti a mantenere alto l’impegno e la concentrazione, dimostrando una forte motivazione e voglia d’imparare – le parole dell’assessore Torri -. Abbiamo spesso parlato in questi ultimi tempi di emergenza educativa: come Amministrazione, grazie anche al lavoro svolto nella Commissione IV, abbiamo fortemente voluto l’introduzione delle borse di studio proprio per premiare le eccellenze di questi giovani talenti, cui auguriamo il meglio per il loro futuro. Un ringraziamento anche ai Dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno guidato Elena, Filippo, Alice e Federico verso il raggiungimento di questi lodevoli risultati”.