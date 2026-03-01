INCONTRO A BOSISIO SUL “SENSO DELL’ULTIMO PASSO. ETICA E FINE VITA”

BOSISIO PARINI – La Cooperativa Accoglienza e Lavoro–Comunità Sorella Amelia di Molteno, in collaborazione con il Comune di Bosisio Parini, promuove l’incontro pubblico dal titolo “Il senso dell’ultimo passo. Etica e fine vita: prospettive a confronto”, in programma giovedì 5 marzo 2026 alle 20.30 nell’Aula magna del Centro Studi “Giuseppe Parini”, in via Andrea Appiani 10 a Bosisio Parini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di riflessione su uno dei temi più delicati e attuali del dibattito pubblico: il fine vita, affrontato nelle sue dimensioni etiche, mediche, spirituali e istituzionali. La serata intende proporre uno spazio di dialogo aperto e rispettoso, capace di mettere a confronto esperienze e sensibilità diverse, nel rispetto della complessità della persona e delle scelte che riguardano l’ultima fase dell’esistenza. Apriranno l’incontro, con un momento introduttivo e i saluti istituzionali: Paolo Gilardi, sindaco di Bosisio Parini, Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale e Christian Broch, presidente della Cooperativa Accoglienza e Lavoro di Molteno e Professore a contratto presso Università degli Studi di Milano.

Ad arricchire il dibattito saranno presenti: Carlo Piazza, Responsabile della Segreteria Politica del Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia; Mario Riccio, Medico anestesista e rianimatore, componente della Consulta di Bioetica, già membro del Gruppo di Studio sulla Bioetica della S.I.A.A.R.T.I., noto per aver assistito Piergiorgio Welby e per aver gestito il primo caso in Italia di assistenza alla morte volontaria. Proseguendo poi con Don Tullio Proserpio, Cappellano clinico presso Istituto Nazionale dei Tumori, autore del volume Perché nessuno cammini solo – Venti riflessioni sulla morte e Gianlorenzo Scaccabarozzi, Professore in Medicina e Cure Palliative, Direttore Scientifico del Centro Studi Medicina della Complessità e Cure Palliative “Virgilio Floriani” presso Università degli Studi di Milano-Bicocca. A moderare l’incontro sarà Angelo Villa, psicoanalista e Direttore scientifico di Accoglienza e Lavoro Molteno.

L’appuntamento si propone di promuovere una riflessione pubblica consapevole e rispettosa su temi che toccano la dignità della persona, la libertà di scelta, la responsabilità delle istituzioni e il ruolo delle comunità di cura. Attraverso contributi provenienti dal mondo medico, bioetico, spirituale e istituzionale, la serata offrirà strumenti utili per comprendere le diverse posizioni in campo e favorire un dialogo costruttivo, in un incontro è aperto al pubblico.

M. T.