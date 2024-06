BOTTE ALLA MADRE PER LA DROGA, PENA DI UN ANNO A 40ENNE DI OGGIONO

LECCO – Maltrattò l’anziana madre, figlio condannato. Gli episodi sono accaduti nell’Oggionese tra il 2022 e il 2023: il figlio per acquistare la droga e altri piaceri chiedeva in continuazione soldi alla madre; quest’ultima, quando si rifiutava di consegnarglieli, subìva insulti, schiaffi e pugni e in un’occasione è finita al Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco per farsi medicare.

Così è scattata l’indagine nei confronti del figlio 40enne e la Procura di Lecco ne ha chiesto il rinvio a giudizio.

Davanti al Giudice delle udienze preliminari sono stati ripercorsi i vari episodi e l’accusa ha chiesto la condanna a sei anni. Invece la difesa ha invocato il minimo delle pena, anche per fatti nati da discussioni in famiglia.

Il Gup Salvatore Catalano ha inflitto la pena a un anno di reclusione.

