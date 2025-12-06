BRACCONAGGIO, PIAZZA (REGIONE): “FATTO GRAVISSIMO, IL LARIO VA DIFESO”

LECCO – Il recente episodio avvenuto a Perledo, dove due pescatori professionali sono stati fermati dalla Polizia Provinciale con 120 esemplari di Coregone Lavarello in pieno periodo di riproduzione, continua a suscitare indignazione e forte preoccupazione in tutto il territorio.
In merito all’accaduto e alla lettera ricevuta dal Presidente dell’A.S.D. Sezione Provinciale di Lecco convenzionata F.I.P.S.A.S., Stefano Simonetti, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza esprime apprezzamento per l’impegno costante della Sezione nella tutela della specie.