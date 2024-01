BREAKING NEWS. INCENDIO IN GALLERIA, CHIUSA LA ‘LECCO-BALLABIO’

BALLABIO – Mezzo pesante in fiamme in una galleria della SS36 DIR, la ‘nuova Lecco-Ballabio’, poco prima di mezzogiorno. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, il collegamento tra capoluogo e Valsassina dunque è garantito dalla provinciale che attraversa i rioni alti della città.

Notizia positiva è che non ci sarebbero feriti – codice verde per il camionista, un uomo di 59 anni -, preoccupa invece la tempistica per il ripristino della strada che potrebbe non avere tempi brevi.