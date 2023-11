BALLABIO – Incidente stradale sulla SS36DIR “Nuova Lecco-Ballabio” alle 9 circa di questo venerdì mattina. Ancora frammentarie le informazioni su quanto successo, per consentire l’intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente al traffico la corsia in discesa tra la Valle il capoluogo. Aggiornamenti non appena disponibili.