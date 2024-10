BREAKING NEWS. RIAPRE LA LECCO-BALLABIO, CHIUDONO LE SCUOLE SUPERIORI

BALLABIO – “Anas prevede di riaprire il tunnel SS36Racc della Lecco Ballabio per le 6 di domani mattina”. Ad informare è il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola. È prevista tuttavia allerta rossa per il rischio idrogeologico con 150 mm di acqua nelle prossime ore: Protezione Civile e Forze dell’Ordine sono già allertate. In caso di necessità contattare sempre il 112.

Inoltre, la Prefettura ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività didattica degli istituti scolastici superiori, pubblici e privati, e professionali insistenti sui Comuni della Provincia di Lecco valido per la giornata di domani giovedì 10 ottobre.