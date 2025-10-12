BRUTTA CADUTA SULLA SCALINATA A VERCURAGO, 74ENNE IN OSPEDALE

VERCURAGO – Grande spavento poco prima delle 16 di oggi a Vercurago, sulla strada per il Castello dell’Innominato: un uomo di 74 anni è rimasto ferito a causa di una brutta caduta sulla scalinata che conduce alla rocca.

Immediato l’intervento dei soccorsi: allertati in codice rosso i vigili del fuoco di Lecco, che sono giunti sul posto con una squadra SAF in supporto all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e all’auto medica.

Sul luogo della caduta i sanitari hanno stabilizzato il 74enne, che è stato poi caricato tramite un’apposita barella sul fuoristrada dei vigili del fuoco e trasportata all’ambulanza. L’anziano è stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

RedCro