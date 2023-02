BULCIAGO – Momenti di paura a Bulciago nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio. La causa è stata un incendio che ha coinvolto un’automobile intorno alle otto in via Campolaso.

Il Comando dei vigili del fuoco di Lecco ha subito mandato sul luogo due mezzi: un’autopompa e un’autobotte. Le squadre in campo hanno in spento poco tempo l’incendio dell’autovettura e messo in sicurezza la zona del rogo.

RedCro

.

LEGGI ANCHE: