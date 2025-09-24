BUON INIZIO DI STAGIONE PER LA POL. ROVINATA IN SECONDA CATEGORIA

LECCO – La stagione 2025/2026 della Polisportiva Rovinata inizia con il piede giusto nel campionato di Seconda Categoria, grazie a una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. I biancorossi mostrano già segnali incoraggianti, nonostante i molti volti nuovi in squadra e la necessità di trovare la giusta continuità.

Nella prima giornata, disputata il 14 settembre, la Rovinata ha avuto la meglio sull’U.S. Delebio con un sofferto ma meritato 2-1. Dopo un primo tempo privo di occasioni rilevanti, gli avversari sono passati in vantaggio con un contropiede al 17’ della ripresa. La reazione dei ragazzi di mister Ralli è stata però immediata: prima il pareggio di Sfinjari con un gran gol da fuori area, poi il raddoppio firmato da Montagna, che dopo due tentativi respinti ha trovato la rete decisiva. Ottima la risposta della squadra dopo lo svantaggio e buone indicazioni nel secondo tempo. Voto squadra: 6,5. Migliore in campo proprio Sfinjari, autore di un gol da cineteca. Da segnalare anche la presenza in campo di due “vecchietti” over 40: il capitano Mangili e il portiere avversario, a conferma che l’età è solo un numero.

Il secondo turno, il 20 settembre, ha visto la Rovinata impegnata in trasferta contro il Castello Città di Cantù, in una partita spettacolare terminata 3-3. Partenza sprint dei biancorossi che vanno in vantaggio già al 2’ con Ghilardi, lesto ad approfittare di un errore difensivo. Dopo il pareggio dei padroni di casa su punizione, ancora Ghilardi riporta avanti la Rovinata con una precisa conclusione su assist di Colombo. Il primo tempo si chiude sul 2-2 dopo un’altra punizione avversaria. Nella ripresa, il giovanissimo talento biancorosso completa la sua tripletta personale con una splendida rovesciata. Tuttavia, i padroni di casa trovano subito il pareggio approfittando di un rimpallo sfortunato. Nonostante i tentativi finali di Calveri e soci, il match termina in parità. Voto squadra: 6,5. Migliore in campo Ghilardi, autore di tre reti splendide. Meritevole anche Colombo, protagonista di due assist, e nuovamente il capitano Mangili, esempio di costanza e leadership.

In sintesi, una Rovinata che ha iniziato il campionato con il giusto spirito, mostrando qualità, carattere e margini di miglioramento. Il gruppo c’è, l’entusiasmo anche: ora serve continuità per puntare in alto.

RedSpo