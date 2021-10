LECCO – Buon inizio di campionato per le formazioni degli Esordienti 2009 di mister Carlo Roveda e quelli 2010 di Ferdinando Napolitano. Dopo due giornate la compagine dei 2009 dell’Aurora San Francesco ha totalizzato un pareggio in casa contro la Polisportiva Rovinata primo tempo 0 – 0, secondo tempo 1 – 0, terzo tempo 0 – 1, finale pareggio 2 – 2 e una vittoria in trasferta contro l’Oratorio Zanetti di Castello primo tempo 2 – 7, secondo tempo 0 – 0 terzo tempo 1 – 4, risultato finale Vittoria per noi Aurora 3 a 1.

Esordio in campionato e in trasferta per gli Esordienti 2010 a Foppenico. Persi gli shootout, il primo tempo è terminato 0 – 0, nonostante infinite azioni da parte dell’Aurora San Francesco, non riuscendo però a sbloccare il risultato per la prestazione di un grandioso portiere avversario. Si è visto bel gioco e discrete triangolazioni. Il secondo tempo tutti hanno contribuito a continuare sullo stesso ritmo e i ragazzi di Napolitano sono riusciti chiudere il tempo sul risultato a favore di 2 – 0. Il terzo tempo ha confermato la buona prestazione dei bianco – rossi che riescono a finalizzare diverse azioni corali con impegno costante in tutti i reparti e finendo con il risultato di 4 – 1.

Nella seconda di campionato sul campo di casa l’Aurora San Francesco ha ospitato l’ A.C. Calolziocorte, tutta la partita si è svolta sotto l’insegna della sportività e sul fair play voluto dagli stessi ragazzini in campo che hanno dato qualcosa in più alla gara. Primo tempo vinto 2-0, secondo tempo 3-0, terzo tempo pareggiato1-1. Gli shootout vinti hanno fatto raggiungere il massimo che si poteva ottenere. La compagine 2010, ha giocato una buona partita contro una squadra di medio livello. “Siamo molto contenti della prestazione, – ha affermato l’allenatore – si sono viste buone giocate, anche se c’è ancora bisogno di lavorare su alcune criticità evidenziate. Ma, è proprio da queste ultime, che si ha l’occasione di migliorare.”

Nella terza giornata la formazione dell’Aurora è stata ospitata sul campo dell’Arcadia di Dolzago. La gara è stata giocata su un campo in erba, tenuto molto bene ma con una dimensione al di fuori dei massimi consentiti dal regolamento. Nonostante ciò, i ragazzi bianco – rossi hanno giocato un buon incontro all’insegna dell’impegno ed esprimendo un buon calcio. Gli spazi ampi, hanno permesso di effettuare delle discrete giocate e un buon dialogo palla. I tempi sono stati chiusi con i seguenti risultati: primo tempo 2-1 Aurora, secondo 2-0 Arcadia, terza frazione 2-1 Aurora. Gli shootout li ha vinti l’Arcadia, quindi risultato finale 2-2. L’Arcadia, si è dimostrata una squadra di medio livello con delle buone individualità. Ha giocato in maniera più determinata rispetto all’Aurora, con un’aggressività sportiva più incisiva.

Per i Pulcini 2011/2012 la seconda di campionato con sconfitta contro la Pol. Rovinata. Sulla carta prova difficile per i bambini già incontrati in amichevole l’anno scorso. Meglio messi fisicamente dei bianco – rossi e con ottime doti di tiro individuali. Quest’anno è cambiato poco da ambo le parti, primo tempo molto bello con lotta su ogni pallone, con vantaggio su pressing offensivo. Pareggio della Rovinata dopo su anticipo a centrocampo. La partita prosegue sugli altri tempi con la stessa volontà del primo ma tatticamente diventa difficile bilanciare con formazioni sempre diverse un avversario che cambia poco ed è sempre pronto a concretizzare le occasioni utili. Primo tempo 1-1, Secondo tempo 0-1, Terzo tempo 0-4, Quarto tempo 0-0. Risultato finale FIGC 2-4.

Amichevole Primi Calci 2013 dell’ Aurora San Francesco – Futura 96 disputata su tre tempi. Primo tempo 1-0 Aurora, secondo tempo 0-0, terzo tempo 2-1 Aurora. Risultato finale 3-1.

Buona prestazione dei bambini di mister Mazzoleni, che iniziano a tenere le posizioni in campo e qualche tentativo di giocare la palla.