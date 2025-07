BUS CALOLZIO-RESINELLI VERSO LO STOP INVERNALE, TROPPO POCHI I PASSEGGERI

LECCO – La linea di autobus 7 che collega Calolziocorte, Lecco, Ballabio e i Piani Resinelli rischia la sospensione nella stagione invernale. Il problema è stato sollevato durante la scorsa commissione consiliare II: secondo il direttore generale di Linee Lecco Marco Santarelli (a sinistra nella foto), il servizio ha registrato un’affluenza estremamente bassa: nei nove mesi invernali, da ottobre ai primi di giugno, la media è stata inferiore a un passeggero per corsa. Santarelli ha spiegato che l’utilizzo di autobus da 90 posti per tratte con così poca domanda non è più sostenibile.

Per far fronte alla situazione, Linee Lecco sta valutando alternative, come l’introduzione di un servizio a chiamata la domenica in Valle San Martino. Lo scorso anno, la decisione di sospendere il prolungamento della linea 7 fino ai Resinelli aveva causato numerose polemiche, ma il servizio era stato riattivato in autunno grazie a un contributo congiunto di 20 mila euro da parte dei comuni di Lecco, Ballabio, Abbadia e Mandello; ora la discussione è di nuovo aperta in merito all’attività della linea nei giorni feriali, mentre durante i festivi, secondo il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, si potrebbe parlare addirittura di un potenziamento delle corse.

L’orario invernale è dunque in fase di definizione, mentre Santarelli ha voluto sottolineare un lato positivo per la linea interessata, ovvero la riduzione dei costi operativi tra il 30% e il 40% grazie all’introduzione dei bus elettrici: i nuovi mezzi hanno minori costi di alimentazione e minore manutenzione.

Critico il consigliere di minoranza Simone Brigatti, che accusa il Comune di usare la nuova politica tariffaria di Linee Lecco come strumento per incassare denaro: grazie alla gestione dei parcheggi, l’azienda ha infatti incassato circa 500 mila euro in più nel 2024, con una previsione di ulteriori 200 mila euro di entrate entro fine anno.

Il sindaco Gattinoni ha respinto le accuse, chiarendo che le tariffe non sono aumentate, ma sono state semplicemente rimodulate.

RedPol

IL VIDEO DELLA COMMISSIONE: