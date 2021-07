LECCO – Meno automobili, più autobus: sembra aver avuto una risposta positiva la proposta del Comune di Lecco di far viaggiare gratuitamente gli under 19 sui pullman cittadini, tant’è che, ai dati attuali, oltre mille ragazzi hanno fatto richiesta per la tessera “Ti porto io“.

Un risultato non scontato; notevole sarà infatti il risparmio del carburante dei mezzi privati, con una conseguente diminuzione delle emissioni cittadine.

Al oggi, oltre 500 lecchesi sono già in possesso del pass che permetterà di viaggiare sui bus di Linee Lecco senza alcun costo aggiuntivo, a partire dal primo settembre e fino al 31 dicembre.

“Facciamo spendere meno soldi alle famiglie e facciamo del bene all’ambiente – ha spiegato all’ANSA il sindaco Gattinoni –, perché solo unendo la leva economica e quella culturale possiamo realizzare quel cambiamento negli stili di vita che può davvero essere decisivo per la cura e il futuro del nostro Pianeta”.