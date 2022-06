LECCO – Da domenica 12 giugno e fino a settembre corse aggiuntive dedicate ai Piani Resinelli e verso il piazzale della funivia per Erna. Prosegue la sinergia di azioni volta a promuovere la montagna lecchese e il turismo dedicato, verso i Piani Resinelli e i Piani d’Erna, per le pratica di attività outdoor.

L’estate 2022 porta infatti con sé un potenziamento delle corse della linea 5 verso il piazzale della funivia, per un totale di quattro corse complete in programma tutte le domeniche e i giorni festivi, che si aggiungono a quelle ordinarie. Grazie a questo ampliamento il bus di Linee Lecco partirà da via Montello (adiacente piazza Stazione) alle 7.35, 8.35, 9.35 e 10.35 e ripartirà dal piazzale della funivia alle 8.10, 9.10, 10.10 e11.10. Inaugurato domenica scorsa, 12 giugno, il potenziamento delle corse proseguirà per tutta l’estate fino a domenica 11 settembre.

“Il trasporto pubblico locale è una delle componenti chiave nella costruzione di un sistema turistico sostenibile – sottolinea l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Con questo potenziamento intendiamo offrire sempre più occasioni ai lecchesi, ai visitatori e ai turisti, per raggiungere le nostre montagne, senza però generare quella movimentazione di veicoli privati che, specialmente lungo la strada che conduce al piazzale, crea invece solo disagi. In questo senso, così come nella realizzazione di altri progetti di successo come il “ti porto io” la collaborazione con Linee Lecco, è fondamentale”.

Segue invece il rilancio della piattaforma dei Piani Resinelli, con un ricco calendario di eventi promosso attraverso il nuovo ufficio turistico Resinelli Outdoor Experience, l’aggiunta di corse in partenza dalla stazione di Lecco, sempre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. Si tratta di quattro nuove corse che si aggiungono a quelle già programmate, e che partiranno da Lecco alle 8.10, 10.10, 14.05 e 16.05 e ritorneranno in città a partire dalle 9.10, 11.10, 15 e 17. Anche in questo caso l’ampliamento delle corse, partito domenica 12 giugno, proseguirà per tutta l’estate fino a domenica 11 settembre.

“Un nuovo importante passo nella direzione di un reale rilancio dei Piani Resinelli – commenta Roberto Sergio Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana, ente capofila della convezione coi Comuni di Lecco, Mandello del Lario, Ballabio e con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino -; dopo la definizione congiunta di un calendario di eventi e iniziative ricco di opportunità e l’apertura del nuovo ufficio turistico, con queste corse alimentiamo in maniera concreta il progetto di valorizzazione di un comprensorio ricco di potenzialità in un’ottica di sostenibilità, dando una prima risposta e un’alternativa alla problematica del massiccio afflusso di auto ai Piani Resinelli”.

Per gli orari di tutte le corse da e per i Piani Resinelli e la funivia dei Piani d’Erna è possibile consultare il sito di Linee Lecco a questo collegamento.