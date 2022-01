ROMA – Fino al 10 febbraio nessun obbligo di Green Pass sugli scuolabus; la deroga è stata presa in queste ore dal Ministero della Salute e conferma invece l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

L’aggiornamento domenicale fa fronte alle pressioni dei territori e precisa che “il trasporto scolastico dedicato, come gli scuolabus, non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina del green pass ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2“.