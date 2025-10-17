BUS SOSTITUTIVI PER SONDRIO, CAOS IN STAZIONE. LA SEGNALAZIONE

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice alle prese con i disagi causati dalle interruzioni sulla linea ferroviaria. “Direi che il servizio bus sostitutivi del treno per Sondrio non funziona molto bene…” è il suo laconico commento: nella foto è possibile vedere interamente l’inadeguatezza dei servizi predisposti per i tanti viaggiatori che devono raggiungere l’Alto Lario e la Valtellina da Lecco.

“Forse per le 18 arriverò a Mandello”, conclude sconsolata la nostra lettrice.

RedCro