BUTTI (LEGA) RISPONDE A FRAGOMELI: ” SULLE INFRASTRUTTURE SI METTA IN CODA”

LECCO – “Il consigliere regionale Fragomeli prenda il numerino e si accodi alla fila dei detrattori degli ultimi giorni, gli verrà sicuramente ricordato che mai come negli ultimi due anni lo sforzo sinergico tra Provincia, Regione e Ministero per le infrastrutture del territorio abbia ridato linfa a opere al palo da anni”. Questa la risposta del segretario provinciale Lega Salvini Premier Daniele Butti al consigliere del PD sul tema delle infrastrutture territoriali.

“Anni anche recentissimi in cui l’attuale consigliere regionale sedeva, ignavo, sui comodi divanetti di Montecitorio e il ‘suo’ PD amministrava importanti ministeri romani, anni in cui non abbiamo assistito a tutta questa voglia e ricerca di sinergia che ora, giusto per trovare spazio sui giornali locali si invoca – prosegue Butti – Nell’ultima visita sul territorio lecchese nel 2022 la Provincia con la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli ha consegnato al ministro Salvini un dossier sulle principiali opere indifferibili per il nostro territorio, e da allora abbiamo visto i risultati dalla pista ciclopedonale di Abbadia, al quarto ponte tra Lecco e Pescate, lo sblocco autorizzativo della Lecco Bergamo e lo studio di fattibilità sul ponte di Paderno”.

“I fatti ci dicono che gli sforzi procedono, nonostante ci sia un gap da recuperare, quello si merito dell’ex sindaco di Cassago Brianza e del PD, il resto pare sia un grande teatrino d’opportunismo e di caccia al colpevole da parte di chi anziché indicare gli altri dovrebbe farsi un serio esame di coscienza allo specchio”, conclude Butti.