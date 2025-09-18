C. PIAZZA: “PICCOLA DIVENTI COME MIND, CUORE PULSANTE DELL’INNOVAZIONE”

LECCO – “La Piccola deve diventare come è Mind, un luogo dove si incrociano ricerca, sport, impresa e territorio. L’opportunità è concreta e non possiamo più permetterci di perderla”. Così Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega a Lecco, interviene sul futuro dell’area della Piccola, a seguito dell’incontro dedicato alle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), modello sperimentale promosso da Regione Lombardia per costruire nuove esperienze di sviluppo a partire dalle eccellenze territoriali durante la visita istituzionale del Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

“Le volumetrie previste nell’Accordo di Programma con Regione Lombardia ci sono. Ora serve una visione chiara e un’amministrazione che non frammenti l’opportunità ma la valorizzi. Basta interventi che non abbiano come filo conduttore inossidabile lo sviluppo del sistema di ecosistema innovazione presente nel campus”. Piazza sottolinea come la biomeccanica, la riabilitazione avanzata, l’ingegneria applicata allo sport e alla salute siano settori in crescita costante, nei quali Lecco ha già un posizionamento riconosciuto a livello regionale e nazionale: “Il Politecnico, il CNR, i laboratori e i centri di ricerca già presenti hanno fatto di Lecco un punto di riferimento. Ma serve uno scatto in avanti: possiamo realizzare alla Piccola un luogo dove continuare la ricerca, far nascere nuove startup, attrarre investimenti e – perché no – realizzare una nuova palestra, di giorno utilizzata per la ricerca in campo sportivo e riabilitativo e aperta alle società sportive lecchesi nelle ore serali”.

L’idea è quella di trasformare l’area della Piccola in un distretto dell’innovazione così come successo nell’area di Expo con ricadute tangibili per la città: nuovi posti di lavoro qualificati, opportunità per i giovani, spazi per lo sport e la cittadinanza, collaborazione tra pubblico e privato. “Le ZIS non sono un libro dei sogni. Sono uno strumento reale, già adottato da Regione Lombardia, la cui manifestazione di interesse partirà a novembre, che prende esempio dall’esperienza di MIND a Milano. Se vogliamo che anche a Lecco esista un ecosistema capace di competere e crescere, allora dobbiamo candidare la Piccola a diventare uno di questi poli..

Infine, Piazza lancia un messaggio chiaro al Comune di Lecco: “il Comune con un progetto ambizioso, concreto e condiviso con gli attori del Sistema Lecco, recuperando gli spunti operativi di Vico Valassi di Univerlecco, può cogliere un’opportunità concreta. La Lega cittadina chiederà ai propri esponenti in Regione Lombardia, su tutti il sottosegretario Piazza, di farsi promotore di un incontro sul tema: È ora di guardare avanti, insieme per il bene della città e di tutti i lecchesi affinché la città rimanga un elemento attrattivo al di là di lago e monti”.