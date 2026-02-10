C. PIAZZA: “SUL BIONE SCELTE OPACHE, SOCIETÀ IGNORATE”

LECCO – “Sul futuro del Centro sportivo “Al Bione” l’amministrazione comunale sta procedendo con scelte opache, senza un confronto reale con la città e ignorando i bisogni concreti delle società sportive”. È l’accusa di Carlo Piazza, candidato sindaco per la città di Lecco, che critica duramente il percorso avviato dalla giunta Gattinoni.

“Parliamo di uno dei beni pubblici più importanti di Lecco, destinato a impegnare il Comune per anni, forse per decenni – afferma Piazza – eppure si è scelto di costruire l’operazione attraverso determine, affidamenti diretti e consulenze esterne, escludendo di fatto il Consiglio comunale e le società sportive dalle scelte strategiche”.

Nel mirino anche il ricorso al partenariato pubblico-privato. “Non è una scorciatoia tecnica – sottolinea – ma una scelta politica che richiede massima trasparenza su costi, rischi e ricadute sul bilancio pubblico. Ad oggi non è chiaro quanto costerà realmente l’operazione, quali rischi resteranno in capo al Comune e quale sarà l’impatto sulla gestione futura dell’impianto, sulle tariffe e sull’accesso per le associazioni sportive”.

Durante la commissione consiliare svoltasi ieri sera, Piazza riferisce che le società sportive presenti hanno espresso forti critiche al progetto, definendolo obsoleto e inadeguato rispetto alle esigenze reali delle discipline praticate. “Ho udito in prima persona parole nette da parte delle società sportive presenti. Inoltre, è emerso con chiarezza per il tramite delle repliche rese in seduta da parte dell’assessore Torri – aggiunge – che il palazzetto non viene considerato una priorità dall’amministrazione, nonostante lo stato critico della struttura e il suo ruolo centrale per lo sport cittadino”.

Ulteriori perplessità riguardano l’assenza di un modello di gestione chiaro e condiviso con le società sportive. “Senza regole definite e una governance trasparente – prosegue Piazza – ogni richiamo al coinvolgimento del territorio rischia di restare solo una dichiarazione di principio”.

Critiche anche sugli interventi previsti per la pista di atletica, giudicati parziali e non risolutivi dei problemi strutturali denunciati da tempo dall’atletica Lecco. “Una scelta miope – afferma – tanto più grave in vista dei Master Games 2027, che richiederebbero programmazione seria e scelte chiare”.

Carlo Piazza contesta infine l’affidamento di più incarichi di supporto allo stesso soggetto esterno: “Si concentra l’analisi e l’accompagnamento dell’operazione in un unico soggetto, rinunciando a valorizzare le competenze interne del Comune e riducendo ulteriormente la trasparenza”.

“Il rischio concreto – conclude – è una privatizzazione di fatto di un bene pubblico, con il Comune chiamato a garantire e assumersi i rischi, mentre il controllo sulla struttura si allontana dalla comunità. Chiediamo che l’amministrazione si fermi, renda pubblici tutti gli studi e riporti il futuro del “Bione” dentro un vero confronto con chi frequenta e vive il centro sportivo”.