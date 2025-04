C. VALSECCHI: “A MALNAGO CASSONETTI AL POSTO DEI PARCHEGGI, LA PETIZIONE”

Ieri sera ho ricevuto diverse telefonate da cittadini della frazione di Malnago preoccupati perché sono apparsi dei cartelli stradali del Comune di Lecco con l’indicazione di divieto di parcheggio per la posa dei cassonetti dell’immondizia prevista in questi giorni.

In una frazione dove già non esistono parcheggi e si fa ricorso a contravvenzioni selvagge contro i residenti, questa mancanza di sensibilità nei confronti dei cittadini è inaccettabile.

Era già sorto il problema degli stalli riservati ai disabili sotto la basilica e tolti per la posa dei cassonetti, ora questo ulteriore incidente di percorso di una amministrazione sorda verso le esigenze e i bisogni della comunità.

I cittadini che, in pochi minuti, hanno raccolto una trentina di firme nel piccolo borgo mi hanno consegnato subito una petizione che chiede al comune di sospendere l’installazione dei cassonetti e di valutare assieme a loro le soluzioni alternative più adeguate.

È mancato completamente il confronto con la comunità di Malnago, evidentemente tutti i paroloni spesi da questa amministrazione sulla valorizzazione dei rioni rappresentano l’ennesima propaganda distante dai fatti concreti.

La petizione con prima firma di Gaia Bolognini, già assessore dall’urbanistica e edilizia privata nella passata consiliatura, verrà da me protocollata in mattinata e vedremo se la giunta mostrerà la necessaria sensibilità di valutazione.

Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di appello per Lecco

Al Sig. Sindaco del Comune di Lecco

Dott. Mauro Gattinoni

OGGETTO: PETIZIONE per SOSPENDERE POSA CASSONETTI

Gentile Sig. Sindaco,

in data 07.04.2025 sono apparsi in frazione Malnago, in area solitamente adibita a parcheggio, dei cartelli stradali della viabilità del Comune con indicazione di divieto di parcheggio per posa cassonetti prevista in data 8/9 aprile.

Il tema della mancanza di parcheggi in questa frazione è ben noto in quanto le disponibilità di posti auto sono sottodimensionate rispetto alle esigenze e sia in settimana sia durante i weekend per noi residenti si creano disagi: durante le mattine dei giorni feriali si riscontra l’elevata presenza di autovetture dovute all’attività scolastica della scuola primaria, nei weekend si riscontra la presenza di numeri escursionisti che parcheggiano la auto per poi imboccare i sentieri di montagna.

Atteso che in ogni assemblea pubblica è stato sempre evidenziato questo tema come una criticità di difficile risoluzione per noi residenti, sembra quantomeno inopportuno pensare di aggravare ulteriormente il disagio legato ai parcheggi con l’installazione di cassonetti per i rifiuti che di fatto ridurranno il numero di stalli disponibili.

Ad oggi l’unica risposta del Comune a questa problematica è stata l’applicazione di contravvenzioni selvagge, senza poter fare distinzione tra residenti e non.

Certi che ci darà riscontro quanto prima, sospendendo per il momento l’installazione dei cassonetti e valutando un eventuale approfondimento per individuare soluzioni alternative

porgo cordiali saluti

Lecco, 07 aprile 2025

Gaia Bolognini