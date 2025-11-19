C. VALSECCHI VS FATTORE LECCO: SULLO STADIO “MEGLIO TACERE, MA LORO NO…”

Cara Lecco news,

dopo la mozione presentata dal sottoscritto sullo stadio Rigamonti-Ceppi, avete dato visibilità alla posizione di Fattore Lecco che dovrebbe solo vergognarsi di quello che è accaduto nella seduta consiliare di lunedì sera.



Di fronte a una mozione istituzionale, che avrebbe risolto, una volta per tutte, le questioni che rischiano di incancrenire il rapporto tra Comune e la società Calcio Lecco e il suo presidente, Fattore Lecco non fa altro che arrampicarsi sugli specchi parlando a vanvera senza capo né coda.

Quando non si hanno argomenti è meglio tacere, ma loro no, sono autolesionisti sine die.

Hanno fatto una figuraccia spaventosa con tifosi e cittadini, un esempio di ignoranza sportiva straordinaria e una mancanza di ” sportività” istituzionale che non è un buon segnale per la democrazia di casa nostra. Votino pure contro le mozioni, lascino pure i generatori diesel dello stadio liberi di inquinare e far rischiare alla squadra di perdere a tavolino 3 a 0 le partite perché le luci non si accendono, non corrispondano un euro ad Aliberti, ma ci risparmino, per cortesia, le paternali piene di parole vuote e ipocrite.

Si devono solo vergognare, vorrò vedere con che faccia verranno ancora allo stadio a farsi selfie e raccogliere consensi.

Voglio solo sperare che Aliberti tenga duro e non si arrenda all’arroganza. Non abbiamo bisogno di finire sui giornali, abbiamo bisogno di una amministrazione che tuteli e valorizzi il proprio patrimonio senza trincerarsi dietro ipocrite dietrologie da salotto sullo stadio e nel frattempo depauperare centinaia di migliaia di euro ogni settimana in cose molto meno utili della tutela del patrimonio di tutti i cittadini e non già del Sig. Sindaco.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare

Appello per Lecco